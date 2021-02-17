Под Харьковом перевернулась маршрутка с пасажирами, много пострадавших (фото, видео)

Водитель не справился с управлением

В Харьковской области перевернулась маршрутка с пассажирами. В результате ДТП пострадали десять человек.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, авария произошла 17 февраля около 6:23 в районе 463 км автодороги "Киев-Харьков-Довжанский", которая проходит через пгт Новый Коротыч.

41-летний водитель автобуса Mercedes сообщением "Харьков-Люботин" во время движения не справился с управлением и совершил наезд на отбойник, после чего автомобиль перевернулся.

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По предварительной информации, в транспортном средстве находились 17 пассажиров. 10 граждан получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью.

Все обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции.

Ранее мы сообщали, что в Киеве маршрутка с пассажирами влетела в грузовик. В момент столкновения травмы получили двое пассажиров. Их отвезли в больницу.

Также напомним, в Ровенской области перевернулась маршрутка с пассажирами, есть пострадавшие.