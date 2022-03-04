Под Харьковом поймали корректировщика огня российских оккупантов

Злоумышленник не смог объяснить пограничникам цель своего пребывания в районе блокпоста/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Харьковской области военнослужащие пограничного отряда задержаликорректировщика огня русских оккупантов. Его передали сотрудникам СБУ.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Реклама

Подробности

"Во время осмотра подозрительного авто, служащие обнаружили оружие, квадрокоптер, большое количество наличных денег, а данные телефона свидетельствовали о контакте с "Куратором" и "Пушкой", — говорится в сообщении.

Злоумышленник не смог объяснить пограничникам цель своего пребывания в районе блокпоста.

"Это только один пример ежедневной работы наших пограничников. Военнослужащие, задержав корректировщика вражеского огня, спасли не одну жизнь. И каждый такой поступок украинских патриотов приближает нас к победе", — отметил Синегубов.

Что происходило за прошедшие сутки?

Украина уже больше недели противостоит армии российских оккупантов. Восьмые сутки вторжения начались с воздушной тревоги во многих городах Украины. В Киеве и Херсоне были слышны взрывы.

Между тем Гаагский трибунал уже начал расследование военных преступлений РФ против Украины, а данные об ужасных действиях оккупантов в Международный криминальный суд передали почти 40 стран.

В Харькове от обстрела российских захватчиков пострадал собор , выстоявший во время Второй мировой войны

, выстоявший во время Второй мировой войны Российские оккупанты нанесли удар по Изюму (Харьковская область). В результате вражеских обстрелов погибли 8 человек .

. Митрополит Симферопольский и Крымский Климент обратился к матерям России . Он осудил войну, начатую Российской Федерацией против Украины.

. Он осудил войну, начатую Российской Федерацией против Украины. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины еще 15 военным. Некоторым из них – посмертно.

Читайте также