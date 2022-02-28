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Под Харьковом сбили вертолет оккупантов (видео)

Ольга Кравченко
28 февраля, 16:52
Вертолет был сбит Стингером, тем самым, что передали союзники месяц назад

В Близнюках сбили вражескую технику / Фото: Коллаж: Сегодня

В пгт Близнюках (Харьковская область) сбили вертолет российских оккупантов.

Об этом сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram.

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"Уточнил в ВСУ. Вертолет был сбит Стингером, тем самым, что передали союзники месяц назад", – написал он.

Обстановка

  • Оккупант несет значительные потери. Штаб Сухопутных войск Украины сообщил новые данные о количестве погибших оккупантов, которые вторглись на территорию Украины 24 февраля. Как сообщается на Фейсбук-странице штаба, эта цифра уже более тысячи.
  • В Виннице задержали корректировщика огня артиллерии, который работает на разведку РФ. Полиция давала ориентировку на авто с подозреваемым и дорожный контроль виннитчан задержал преступника.
  • Российская ракета попала в панамское судно недалеко от Одессы. На судне начался пожар.
  • Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что в Хмельнике Винницкой области 25 февраля около 12:00 диверсанты вступили в бой с МВД.