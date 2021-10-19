Под Херсоном 6-летняя девочка устроила пожар: пострадали трое младенцев и бабушка

В селе Херсонской области случился пожар. Фото: коллаж "Сегодня"

В селе Софиевка Херсонской области 6-летняя девочка играла спичками и едва не сожгла дом, в котором находились трое младенцев и бабушка.

Об этом сообщил председатель Станиславской сельской территориальной общины Иван Самойленко на своей странице в Facebook.

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Детали ЧП

Как стало известно, 6-летняя девочка играла спичками и подожгла сухую траву. В результате огонь перекинулся на сарай и уничтожил его. В этот момент пламя приблизилось к жилому дому, в котором находились трое младенцев и пожилая женщина.

Пожар в Херсонской области. Фото: Facebook Иван Самойленко

Пожар ликвидировали до приезда спасателей

Как оказалось, пожар удалось ликвидировать еще до приезда спасателей с помощью соседей. В доме сгорела только оконная рама.

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Место ЧП. Фото: Facebook Иван Самойленко

На место приезжали медики и спасатели. Фото: Facebook Иван Самойленко

Медики оказали помощь

На место ЧП приехали медики, которые оказали первую помощь новорожденным детям и пожилой женщине.

Отмечается, что пожар произошел в доме многодетной семьи, воспитывающей шестерых детей. Матери и ее сожителя на момент пожара не было – они ушли в магазин.

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На месте работали спасатели и полиция. Фото: Facebook Иван Самойленко

С начала года в пожарах погибли более 1000 украинцев

По данным ГСЧС, в Украине с начала года произошло 60 784 возгорания, 1168 человек погибли, 1012 – пострадали.

Больше всего возгораний – 20 329 – было в жилых секторах.

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