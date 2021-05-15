Под Хмельницким грузовик придавил микроавтобус и легковушку: есть жертвы (фото)

По предварительным данным, в аварии погибли четыре человека – водители и пассажиры Mercedes Sprinter и Opel Combo

В Хмельницкой области на автодороге "Житомир – Черновцы" столкнулись три автомобиля – грузовик влетел в легковушку и микроавтобус. В результате аварии, вероятно, погибли четыре человека ..

Об этом сообщает полиция Хмельницкой области.

По предварительным данным, вблизи села Веселовка водитель грузового автомобиля DAF с прицепом выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым микроавтобусом Mercedes Sprinter и легковым автомобилем Opel Combo.

Прицеп грузового автомобиля перевернулся, прижав две другие машины, а затем все три транспортных средства загорелись.

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Сейчас правоохранители расследуют инцидент и устанавливают личности водителей и возможных пассажиров автомобилей Mercedes Sprinter и Opel Combo, которые погибли в результате ДТП.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. А водителя грузовика уже задержали.

Ранее мы сообщали, что на Буковине в селе Байраки водитель трактора не справился с управлением. В результате автомобиль перевернулся и придавил шестилетнюю девочку. Она скончалась на месте.