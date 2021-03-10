Под Хмельницким загорелась больница: выводить больных из-под огня пришлось медикам

В Хмельницкой области произошел пожар в двухэтажной больнице, в результате которого были эвакуированы 23 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание началось 10 марта в 15:00 на крыше хирургического отделения Шепетовской центральной районной больницы. В результате выгорело 20 кв.м. кровли.

Работники медучреждения первыми приступили к эвакуации больных – семеро пациентов и 16 сотрудника были успешно выведены из помещения. В результате никто не пострадал.

Огонь тушили пять пожарных машин. Также на местодарь и первый зампред Хмельницкой облгосадминистрации Сергей Тюрин.

/ Фото: ГСЧС Реклама

В результате менее чем за час пожар был ликвидирован. Специалисты выясняют причину возгорания и оценивают нанесенный ущерб.

Работу отделения планируют возобновить уже в ближайшее время.

Напомним, ранее в этом году в Хмельницкой области произошел пожар на территории женского монастыря Святого Великого Благоверного Князя Александра Невского в Полонском районе.

А еще раньше пожарные погасили огонь в жилом доме в Каменце-Подольском рядом с отелем и другими домами.