Под Луцком на гранате взорвался военнослужащий (фото, видео)

Мужчина погиб на месте/Фото: Волынские новости, коллаж: "Сегодня"

В селе Змиенец Луцкого района Волынской области 19 июня на гранате взорвался военнослужащий.

Об этом "Суспільному" сообщила представитель Нацполиции в Волынской области Ольга Бузулук.

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По предварительной информации полиции, граната, которую при себе имел мужчина, выпала и сдетонировала. В результате этого военный погиб. Мужчина — 1984 года, из Кировоградской области, находился на лечении в одном из медицинских учреждений Волынской области.

На месте, где произошел несчастный случай, работали полицейские и медики. В оперативной диспетчерской Волынского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф сообщили, что медицинскую помощь мужчине не оказывали.

"Не оказывалась помощь. Были травмы, несовместимые с жизнью", – сообщили в "скорой".

В настоящее время все детали происшествия устанавливают соответствующие органы.

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Все детали происшествия устанавливают соответствующие органы/Фото: Волынские новости

В Буче оккупанты подложили гранату в детское фортепиано

В Буче Киевской области российские оккупанты подложили гранату в фортепиано 10-летней девочки. К счастью, она не сработала. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Жительница Бучи Татьяна Монько, наконец-то вернувшись домой, кроме разгрома обнаружила еще и смертельную ловушку, которая чудом не сработала", — написал Геращенко в Telegram.

Он отметил, что оккупанты подложили подствольную гранату ВОГ-25П под молотки фортепиано, принадлежащего 10-летнему ребенку.

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Благодаря бдительности жительницы Бучи никто не пострадал. Саперы изъяли и обезвредили гранату.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что под Житомиром годовалая девочка получила ранение из-за взрыва гранаты. Также мы писали, что в Ирпене мародеры бросили гранату в женщин, чтобы те не "сдали" их полиции.