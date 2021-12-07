Под Луцком неделю искали "пропавшего" мужчину, пока тот "отдыхал от цивилизации"

Мужчину нашли здоровым и невредимым / Коллаж "Сегодня"

36-летний житель Луцка, которого полиция 3 декабря объявила в розыск, нашли здоровым и невредимым. Мужчина жил вне цивилизации.

Об этом пишет Zaxid.net.

Реклама

Подробности

36-летний мужчина пропал в понедельник, 29 ноября. Своему отцу он объяснил, что хочет попытаться пожить вне цивилизации. С дачи в селе Гаразджа под Луцком он взял палатку и ушел в неизвестном направлении.

В розыск мужчина был объявлен в пятницу, 3 декабря, поскольку он не выходил на связь. Найти его удалось в понедельник, 6 декабря.

Мужчина вернулся к себе на дачу, а там его увидели соседи и позвонили по телефону в полицию.

Реклама

Пропал гид в Львовской области

Во Львовской области пропал без вести39-летний гид Фридрих Ефимовский. В последний раз мужчина выходил на связь 19 ноября. Тогда он общался со знакомым, которому сказал, что гуляет в лесу. В настоящее время местонахождение его неизвестно.

Читайте также: