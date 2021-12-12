Под Львовом массово отравились дети – их госпитализировали

Во Львовской области отравились дети. Фото: коллаж "Сегодня"
В городе Новояворовск Львовской области произошло массовое отравление детей. 10 ребят пожаловались на плохое самочувствие, а 4 из них госпитализировали в больницу.
Об этом сообщило Оповещение гражданской защиты.
Подробности ЧП
11 декабря около 21:00 поступило сообщение об отравлении детей, которые днем находились на хоккейном матче на "Ледовой арене" в Новояворовске Львовской области.
В больницу с жалобами на плохое самочувствие обратилось 10 детей, из которых госпитализированы 4 ребенка в удовлетворительном состоянии. Предварительный диагноз – отравление неизвестным веществом.
Сейчас причины и обстоятельства отравления – устанавливаются. По данному факту уведомлены соответствующие службы.
Подобный случай
В Вышгородском районе недалеко от Киева во время уроков отравились восемь школьниц. В школу вызвали скорую.
По данным правоохранителей, сегодня около 15 часов 40 минут двое восьмиклассников нашли на свалке бутылочки с жидкостью и принесли их в класс. Ребята решили перелить жидкость в другую емкость, однако часть вещества с резким запахом спирта разлились на парту.
Через некоторое время восемь учениц почувствовали слабость.
В каком состоянии школьницы
Восьмиклассницы обратились к школьной медсестре, которая и вызвала скорую медицинскую помощь.
Четырех девушек медсестра сразу отпустила домой, а остальных – после осмотра врачей. Жизни и здоровью учащихся ничего не угрожает.
Что привело к отравлению
Предварительно неизвестным веществом с резким запахом является антисептик. Полицейские изъяли данное вещество и устанавливают его происхождение.