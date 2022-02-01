Под Львовом окровавленного мужчину часами не пускали в больницы (фото)

Во Львовской области врачи не могли помочь раненому мужчине. Фото: коллаж "Сегодня"

В городе Сокаль Львовской области напали на мужчину и нанесли ему четыре колото-резаных раны. Когда пострадавший обратился к медикам, то помощь он не получил.

Об этом сообщил друг потерпевшего Евгений Бандера на своей странице в Facebook.

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Мужчина истекал кровью и пришел под дверь отделения скорой медицинской помощи. Он просил помощи, объяснял, что ранен, и что у него сильное кровотечение, но дверь ему не открыли, и сказали уходить и обращаться в полицию.

"Тогда весь окровавленный подошел к двери детской больницы и его туда тоже не впустили. Позвонил мне, через несколько минут я приехал и увидел там полицию и раненого человека в полусознании", — написал Евгений Бандера.

Мужчина отметил, что сотрудница больницы не пустила окровавленного мужчину, потому что боялась. Затем на место прибыла полиция:

"Полицейский подошел к двери отделения, говорил, чтобы помогли. Но вместо этого какая-то женщина только громко визжала, что она тоже боится", — рассказал очевидец.

В результате друг в сопровождении полицейских самостоятельно увез раненого в другую местную больницу, где в приемной ему сообщили, что у них нет реанимации. После этого потерпевшего вывели в коридор, посадили на скамейку, потому что из него сильно текла кровь, и он пачкал пол.

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"После криков и объяснений, что он уже долго в таком состоянии, положили на кушетку, я зажал ему рану на спине, из которой больше всего шла кровь. К счастью, быстро приехала карета скорой из Червонограда и забрали потерпевшего из этого цирка в Червоноград. По дороге в больницу предоставили качественную медицинскую помощь. Все ок, мой товарищ выжил", – подытожил мужчина.

У мужчины было много ранений и крови. Фото: Facebook/Евгений Бандера

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В Тернопольской области мужчина 27 часов ждал помощи в больнице и умер

В Тернопольской области 76-летний мужчина возвращался к себе домой от дочери и ему внезапно стало плохо. Неравнодушные прохожие вызвали скорую, однако оказывать помощь грязному человеку, по их словам, медики отказались.

После того как мужчину доставили в Чортковскую больницу, там его приняли за бомжа и не оказывали помощь 27 часов, утверждает его племянница.