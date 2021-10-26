Под Львовом "тяжелый" подросток уже 12 дней в реанимации после COVID-19

В Украине реанимации пополняются пациентами с коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"

В Золочевском районе Львовской области 16-летний парень после перенесенного коронавируса попал в реанимацию. Он находится там 12 дней. Также у него обнаружили редкое заболевание.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

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У подростка редкое заболевание

Подростка госпитализировали и обнаружили у него мультисистемный воспалительный синдром, полиорганную недостаточность. Это тяжелое редкое заболевание, которое развивается вследствие перенесенного COVID-19 и поражает многие органы.

Как говорят врачи, у подростка была тяжелая сердечно-сосудистая недостаточность. По их словам, это самый тяжелый их пациент за весь период пандемии.

Парня госпитализировали в тяжелом состоянии

Подростка госпитализировали с очень высоким пульсом — 190 и критически низким давлением 60 на 20.

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У него были тяжелые печеночная, почечная недостаточность, тяжелая дыхательная недостаточность – респираторный дистресс синдром, поэтому парень находился на аппарате искусственного дыхания.

Также у подростка были проблемы со свертывающей функцией крови, критически низкий уровень тромбоцитов, что могло спровоцировать тяжелое кровотечение. Парень был без сознания, в коме, и долгое время имел температуру 39-40 градусов.

Шансы на выздоровление были маленькие

По словам врачей, шансы на выздоровление были маленькие.

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"Таких тяжелых пациентов с мультисистемным воспалительным синдромом за все время пандемии в больнице не было", – отметил врач Роман Собко.

Был в тяжелом состоянии 12 дней

Парень провел в реанимации 12 дней в тяжелом состоянии. Врачи не давали никаких прогнозов.

И только во вторник, 26 октября, состояние подростка улучшилось. Вскоре его переведут на лечение в другое отделение.

Что такое мультисистемный воспалительный синдром?

Это заболевание начали выявлять после появления коронавируса и он получил название – педиатрический мультисистемный воспалительный синдром. Его ассоциируют с COVID-19. Он имеет признаки синдрома токсического шока.

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