Под Львовом "тяжелый" подросток уже 12 дней в реанимации после COVID-19

В Украине реанимации пополняются пациентами с коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"
В Золочевском районе Львовской области 16-летний парень после перенесенного коронавируса попал в реанимацию. Он находится там 12 дней. Также у него обнаружили редкое заболевание.
Об этом сообщает ZAXID.NET.
У подростка редкое заболевание
Подростка госпитализировали и обнаружили у него мультисистемный воспалительный синдром, полиорганную недостаточность. Это тяжелое редкое заболевание, которое развивается вследствие перенесенного COVID-19 и поражает многие органы.
Как говорят врачи, у подростка была тяжелая сердечно-сосудистая недостаточность. По их словам, это самый тяжелый их пациент за весь период пандемии.
Парня госпитализировали в тяжелом состоянии
Подростка госпитализировали с очень высоким пульсом — 190 и критически низким давлением 60 на 20.
У него были тяжелые печеночная, почечная недостаточность, тяжелая дыхательная недостаточность – респираторный дистресс синдром, поэтому парень находился на аппарате искусственного дыхания.
Также у подростка были проблемы со свертывающей функцией крови, критически низкий уровень тромбоцитов, что могло спровоцировать тяжелое кровотечение. Парень был без сознания, в коме, и долгое время имел температуру 39-40 градусов.
Шансы на выздоровление были маленькие
По словам врачей, шансы на выздоровление были маленькие.
"Таких тяжелых пациентов с мультисистемным воспалительным синдромом за все время пандемии в больнице не было", – отметил врач Роман Собко.
Был в тяжелом состоянии 12 дней
Парень провел в реанимации 12 дней в тяжелом состоянии. Врачи не давали никаких прогнозов.
И только во вторник, 26 октября, состояние подростка улучшилось. Вскоре его переведут на лечение в другое отделение.
Что такое мультисистемный воспалительный синдром?
Это заболевание начали выявлять после появления коронавируса и он получил название – педиатрический мультисистемный воспалительный синдром. Его ассоциируют с COVID-19. Он имеет признаки синдрома токсического шока.