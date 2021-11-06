Под Львовом произошло жуткое тройное ДТП: есть погибшие (фото)

Смертельное ДТП под Львовом. Фото: коллаж "Сегодня"

В селе Ямполь Львовской области 5 ноября произошло жуткое ДТП, в результате которого погибли два человека.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины во Львовской области.

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Детали аварии

Как стало известно, 26-летний водитель ВАЗ-2109 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat, после чего влетел в другой автомобиль Opel Omega.

В результате ДТП погибли водитель ВАЗ и его 37-летний пассажир.

Открыто уголовное производство

По факту смертельной аварии открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса. Досудебное расследование продолжается. На данный момент полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

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Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

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