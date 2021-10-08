Под Львовом скорая помощь сбила мужчину на пешеходном переходе (видео)

ДТП во Львовской области. Фото: коллаж "Сегодня"
На трассе Киев – Чоп 7 октября карета скорой помощи сбила мужчину. Пострадавший в момент ЧП переходил дорогу по пешеходному переходу.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП во Львовской области.
Подробности ЧП
ДТП произошло в 14:45 на трассе Киев – Чоп недалеко от села Солонка. 64-летний водитель кареты скорой помощи Peugeot Boxer сбил 33-летнего жителя Нового Роздола.
В результате аварии пешеход получил травмы и его госпитализировали в больницу.
Появились кадры с места ДТП
На видео в Сети видно, что мужчина переходил дорогу на зеленый свет по пешеходному переходу. По предварительной информации, он не услышал сирены скорой и от удара его отбросило на несколько метров.
Полиция открыла уголовное производство
Правоохранительные органы открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Максимальное наказание – до 3 лет ограничения свободы с лишением водительского удостоверения на тот же срок.
На данный момент полицейские проводят расследование и устанавливают все обстоятельства ДТП.
Самые частые причины ДТП в Украине
- Нарушение правил маневрирования.
- Превышение безопасной скорости.
- Несоблюдение дистанции.
- Нарушение правил проезда перекрестков.
- Управление транспортом в состоянии опьянения.
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