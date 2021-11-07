Под Львовом в палатке сгорел годовалый ребенок: его маме грозит срок

Под Львовом сгорел годовалый мальчик. Фото: коллаж "Сегодня"

В городе Жидачов Львовской области в палатке сгорел годовалый мальчик. Его маме грозит до пяти лет тюрьмы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины во Львовской области.

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Детали трагедии

Как стало известно, в полицию поступило сообщение от 23-летней женщины о том, что в городе Жидачов на территории лагеря погиб ее годовалый сын.

На место ЧП прибыли полицейские. Как выяснилось, в самодельном шатре с деревянным каркасом, обтянутым полиэтиленовой пленкой, женщина зажгла самодельную печку и пошла набирать воду к озеру, оставив ребенка без присмотра.

Пока женщины не было, палатка загорелась и ребенок погиб.

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Маме малыша грозит срок

Полиция задержала женщину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Суд изберет ей меру пресечения.

Полицейские открыли уголовное производство по ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – лишение свободы на срок до пяти лет.

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