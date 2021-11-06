Под Николаевом в жестком ДТП погибли дети: еще троих госпитализировали (фото, видео)

Под Николаевом произошло жуткое ДТП. Фото: коллаж "Сегодня"
В субботу, 6 ноября, на трассе М-14 вблизи села Шевченково Николаевской области произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли три человека, еще четырех травмированных госпитализировали в больницу.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Николаевской области.
Детали ДТП
Около двух часов ночи 6 ноября под Николаевом столкнулись две легковушки Chevrolet Lacetti и ВАЗ-2101. В результате ВАЗ опрокинулся и слетел в кювет.
Погибшие и пострадавшие в ДТП
В салоне авто находилась семья из семи человек: 33-летний водитель и двое детей в возрасте пяти и трех лет погибли сразу на месте.
Кроме того, 27-летняя женщина и трое малолетних детей одного, пяти и шести лет получили телесные повреждения разных степеней тяжести и были госпитализированы.
37-летний водитель Chevrolet существенно не травмировался.
Что говорят в полиции?
На месте ДТП работали следователи следственного управления, следственно-оперативная группа и криминалисты. Теперь они будут выяснять все обстоятельства аварии.
Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими гибель нескольких человек".
Санкция статьи предусматривает до десяти лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
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