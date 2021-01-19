Под Одессой мужчина держал скот на лютом морозе: в ситуацию вмешались копы (фото)

В Одесской области 50-летний житель одного из поселков Ивановской ОТГ удерживал двенадцать коров прямо на улице, несмотря на мороз и снег.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, об этом правоохранители узнали во время мониторинга социальных сетей. По заключению ветеринара, коровы были истощены из-за недостатка питания и неудовлетворительных условий.

Сейчас скот временно разместили в заброшенных зданиях.

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На правонарушителя составили административный протокол за нарушение правил содержания животных в соответствии с ч. 2 ст. 89 КУоАП. Кроме того, с хозяином провели профилактическую беседу и обязали в ближайшее время обеспечить скоту достойные условия содержания.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области бездомным кошкам отрезали лапы. Копы начали расследование. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Также напомним, во Львовской области мужчина привязал собаку к машине и ездил с ней по городу. Максимальное наказание, которое грозит 53-летнему жителю Новояворовска, – до трех лет ограничения свободы.