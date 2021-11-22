Под Одессой на пляж выбросило миллион мертвых медуз: в чем причина (фото)

На берег выбросило много мертвых медуз. Фото: коллаж "Сегодня"

В Одесской области в акватории Черного моря на пляж выбросило около миллиона мертвых медуз. Это связано с тем, что недавно был сильный шторм.

Об этом сообщили в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" на странице в Facebook.

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На берег выбросило миллион медуз

Как стало известно, на отдельных участках парка сформировались новые участки пляжной зоны. Также море выбросило на пляж много мусора и отходов. Сотрудники учреждения регулярно убирают песчаные зоны после штормов.

После последней бури на пляж выбросило около миллиона медуз – коренеротов. Они входят в пищевую цепочку, но их трупы на берегу никто не съест.

В Нацпарке отметили, что волновые процессы моря скоро превратят мертвых медуз в биологическую пыль, которая и будет вовлечена в пищевую цепь морских и лиманных экосистем.

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Что делать, если ужалила медуза

Самый распространенный вид медуз в Азовском море – корнерот. Ожог от него не смертельный, но опасный для аллергиков, маленьких детей и пожилых людей.

На сайте Госпродпотребслужбы дали такие советы:

В случае контакта принять антигистаминный препарат.

Промыть обожженное место морской или соленой водой (пресной – нельзя), а также попробовать удалить частички жгучих нитей медузы.

Нейтрализовать ожог можно соком лимона, раствором пищевой соды или 5%-м уксусом.

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