Под Одессой на пляж выбросило миллион мертвых медуз: в чем причина (фото)

На берег выбросило много мертвых медуз. Фото: коллаж "Сегодня"
В Одесской области в акватории Черного моря на пляж выбросило около миллиона мертвых медуз. Это связано с тем, что недавно был сильный шторм.
Об этом сообщили в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" на странице в Facebook.
На берег выбросило миллион медуз
Как стало известно, на отдельных участках парка сформировались новые участки пляжной зоны. Также море выбросило на пляж много мусора и отходов. Сотрудники учреждения регулярно убирают песчаные зоны после штормов.
После последней бури на пляж выбросило около миллиона медуз – коренеротов. Они входят в пищевую цепочку, но их трупы на берегу никто не съест.
В Нацпарке отметили, что волновые процессы моря скоро превратят мертвых медуз в биологическую пыль, которая и будет вовлечена в пищевую цепь морских и лиманных экосистем.
Что делать, если ужалила медуза
Самый распространенный вид медуз в Азовском море – корнерот. Ожог от него не смертельный, но опасный для аллергиков, маленьких детей и пожилых людей.
На сайте Госпродпотребслужбы дали такие советы:
- В случае контакта принять антигистаминный препарат.
- Промыть обожженное место морской или соленой водой (пресной – нельзя), а также попробовать удалить частички жгучих нитей медузы.
- Нейтрализовать ожог можно соком лимона, раствором пищевой соды или 5%-м уксусом.
Ранее мы писали:
- Процесс идет уже 40 лет – откуда в Кирилловке взялись полчища медуз.
- В Кирилловке ребенок пострадал от медуз – девочка искупалась в море, а на берег уже вышла с красными пятнами на теле.