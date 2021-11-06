Под Одессой напали на депутата из Херсонской области: он в тяжелом состоянии (фото)

Под Одессой напали на депутата. Фото: коллаж "Сегодня"

В Одесской области напали на депутата из Херсонской области. Сейчас мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Одесской области.

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Детали нападения

Как стало известно, ЧП произошло вечером 5 ноября в районе завода "Центролит" на Новониколаевской дороге.

Неизвестные остановили Toyota Land Cruiser Prado депутата, напав на него и жену, которая была за рулем.

Как пишет "Думская", мужчине раздробили коленные суставы. По данным источника, пострадал депутат Мирненской ОТГ, крупный аграрий.

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В каком состоянии депутат?

На данный момент мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

Открыто уголовное производство

В полиции сообщили, что открыто уголовное производство по с. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Кроме того, устанавливаются лица, причастные к преступлению.

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Как рассказали "Сегодня" в полиции, депутат госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.

"При нападении на эту супружескую пару, по предварительной информации, использовалось оружие. Личности нападавших устанавливаются, как и их мотивы", – сообщили нам в полиции Одесской области.

Подобные ЧП

В городе Черноморск неизвестные напали на депутата местного горсовета. Злоумышленник поджидал свою жертву возле лифта в его доме.

Также правоохранители Харьковской области задержали группу злоумышленников. Они организовали по заказу третьих лиц 12 подрывов и поджогов аптек, а также участвовали в нападении на депутата облсовета и главу правления антикоррупционного центра Дмитрия Булаха.

Кроме того, в Киеве вооруженный мужчина ворвался в приемную депутата городского совета. Он разбил стекло входной двери и забрызгал из баллончика таблички.

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