Под Одессой перевернулся трактор с детьми: один ребенок погиб, водитель сбежал

В транспортном средстве находилось пять детей / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одесской области (Петрово) перевернулся трактор с прицепом, в котором находились дети. Пяти ребятам было от девяти до пятнадцати лет. Самый маленький – от полученных травм скончался в карете скорой помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

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Как стало известно, другие дети – не пострадали.

"Полицейские установили – водитель трактора двигался вдоль склона. Не справился с управлением и съехал с обочины. После аварии мужчина скрылся. Сейчас его разыскивают правоохранители", – говорится в сообщении.

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На фото место происшествия, трактор съехал со склона / Фото: Нацполиция

Открыто уголовное производство. Водителю грозит до восьми лет лишения свободы.

Самые распространенные причины ДТП

С начала года самыми распространенными причинами ДТП в Украине были:

Нарушение правил маневрирования;

Превышение безопасной скорости;

Несоблюдение дистанции;

Нарушение правил проезда перекрестков;

Управление транспортом в состоянии опьянения.

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