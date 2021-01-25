Под Одессой протестуют моряки: они перекрыли трассу на Киев (фото и видео)

В Одессе моряки вышли на акции протеста против коррупции в сфере дипломирования моряков. Трассу Киев – Одесса перекрыли.

Об этом сообщает 048.ua.

По словам организатора акции Кристины Король, сейчас моряк не может получить ни один документ без взятки.

Всего в акции участвует около 100 человек. На месте находятся много журналистов и правоохранители. Митингующие хотят, чтобы на акцию приехал губернатор Одесской области.

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На улице идет дождь, плакаты намокли, участники протеста держат в руках тельняшки и скандируют "Моряк не банкомат!"

Также известно, что подобные акции проходят в Одессе, Киеве, Херсоне, Николаеве, Измаиле, Мариуполе и Очакове.

Инициатором выступает ОО "Украинское объединение моряков". К ним также присоединятся представители Портофлота, которым, по словам организации, также не дают получить необходимые документы и устроили массовые увольнения.

Напомним, ранее предприниматели блокировали трассу в Одессе.