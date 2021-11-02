Под Одессой семья отравилась неизвестным веществом: мама погибла, а отец ничего не помнит

Под Одессой отравилась семья. Фото: коллаж "Сегодня"

В Белгороде-Днестровском Одесской области семья из трех человек отравилась неизвестным веществом. Одна женщина скончалась.

Об этом сообщили в полиции, передает "Думская".

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Подробности трагедии

На улице Виноградной соседи через окно увидели трех человек, лежавших на полу комнаты, и тут же вызвали полицию и скорую.

Правоохранители обнаружили в помещении тело хозяйки дома 1958 года рождения. Ее муж 1953 года рождения и дочь 1976 г.р. были в бессознательном состоянии.

Мужчина очнулся в больнице, но он ничего не помнит о случившемся. Его дочь на данный момент находится в коме.

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Что говорят в полиции?

Сейчас правоохранители открыли уголовное производство. По предварительной информации, накануне у семьи был гость.

На место прибыла полиция. Фото: ГУ НП Украины

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