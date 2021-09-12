Под Одессой парализовало школьника после укуса клеща

После укуса насекомого ребенок находится в реанимации / Фото: Коллаж: Сегодня

В Черноморске Одесской области подростка укусил клещ – он попал в больницу в очень тяжелом состоянии, мальчика парализовало.

Об этом сообщила в Facebook жительница Черноморска Анна Гуменная.

"Ученик седьмого класса Александровской ООШ Черноморска из-за укуса клеща находится в тяжелом состоянии. Снимают отек мозга. Мальчика парализовало. Врачи настраивают, что лечение будет тяжелым и длительным", – уточнила она.

Гуменная опубликовала медицинскую справку, в которой ребенку поставили диагноз острый менингоэнцефалит. Теперь мальчик лежит в реанимации Одесской областной детской клинической больнице.

Фото: Анна Гуменная, Facebook

Автор поста написала, что в позапрошлом году после болезни умерла мама мальчика. Сейчас у семьи сложное материальное положение. Женщина обратилась к украинцам с призывом о помощи.

Что известно о болезни

Менингоэнцефалит (meningoencephalitis) – воспаление головного мозга и его оболочек, вызванное бактериальной или вирусной инфекцией. Болезнь может затрагивать также и спинной мозг, вызывая развитие миелита с параличом обеих ног.

Начало болезни внезапное: высокий подъем температуры тела, беспокойство, головная боль, рвота. В первые‑вторые сутки появляются менингеальные симптомы – напряженность затылочных мышц, затруднение и болевая реакция при попытке распрямить согнутую в коленном и тазобедренном суставах ногу. А также группа симптомов, являющихся следствием раздражения мозговых оболочек, и резкое повышение тонуса длинных мышц спины.

Ранее мы сообщали, что в инфекционной больнице города Хмельницкий, с предварительным диагнозом ротавирусная инфекция, остаются 15 человек, ранее отравившихся в пищеблоке учебного заведения.

Кроме того, в летнем лагере на Прикарпатье массово отравились дети.

Также напомним, в детсаду в Одесской области массово отравились дети, трое попали в больницу.