Под Одессой в доме обнаружили мертвыми пять человек, среди них — трое детей

Тела умерших направили на судебно-медицинскую экспертизу/Коллаж: "Сегодня"

В Одесской области в дачном доме обнаружили тела пятерых человек. Среди умерших — трое малолетних детей.

Об этом сообщает Национальная полиция в Одесской области.

Реклама

Детали

41-летнего мужчину и трех детей в возрасте пяти, семи и девяти лет и их 71-летнюю бабушку нашли мертвыми в дачном доме в Надлиманском массиве.

"В полицию сегодня в пять часов вечера обратился друг семьи и сообщил: мужчина с двумя девочками и мальчиком, над которыми он взял опеку после смерти сестры, 31 декабря уехал к своей матери и на следующий день перестал выходить на связь", — сообщили правоохранители.

Впоследствии пять человек были найдены мертвыми в доме, принадлежащем пенсионерке.

Действия правоохранителей

На месте инцидента работали правоохранители. Было установлено, что признаков насилия на телах не обнаружено, следов проникновения в помещение нет. Предварительная причина смерти семьи — удушение угарным газом от топливного генератора.

Реклама

Предварительно событие квалифицировано по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Тела умерших будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу, после выводов которой в производстве будет определена окончательная правовая квалификация.

Смертность в Украине

По информации Википедии, алкогольное отравление — одна из самых распространенных причин преждевременной смерти украинцев. Согласно данным статистики, украинцы чаще умирают от отравления алкоголем и вызванных алкоголизмом болезней, чем погибают в ДТП.

Риск для мужчины умереть в возрасте до 60 лет — 40%. Рассмотрев судьбу 100 000 новорожденных украинцев: по статистике 790 человек умрут в возрасте до одного года. 10 000 украинцев не доживут до 35 лет и 25 000 — до 60 лет. Из этих 100 000 восьмерых погубит туберкулез, двое умрут от последствий ВИЧ, 184 — от онкологических заболеваний, 16 человек погубит алкоголь, 12 разобьются в ДТП, пять человек утонут. Кроме того, 12 человек покончат жизнь самоубийством.

Реклама

Практически каждый второй мужчина не имеет шансов дожить до 65 лет, а у женщин вероятность дожить до 65 лет равна 77,3 %. На протяжении последних лет наблюдалось медленное уменьшение для мужского пола вероятности дожить до этого возраста (2001 г. — 48,8 %, 2005 г. — 45,5 %). В 2006 г. вероятность для мужчин умереть до достижения 65-летнего возраста практически равнялась 1/2. Сверхсмертность мужчин растет с возрастом, и в результате этого в группе населения, которые в 2006 году достигли предела 65 лет, мужчин стало меньше на 1,3 млн, чем женщин такого возраста. Именно вследствие сверхсмертности мужчин в молодом и среднем возрасте выросла доля одиноких женщин и вдов. Более 90% смертей в Украине вызваны неинфекционными заболеваниями.

Читайте также