Под Полтавой 4-летней девочке заклеили рот скотчем: директор садика защищает воспитателей

В Полтавской области в садике разгорелся скандал. Фото: коллаж "Сегодня"

В Полтавской области в детском саду Диканской общины воспитатели поиздевались над 4-летней девочкой. Директор учреждения не верит в это и опровергает информацию.

Об этом сообщает "ТСН".

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Что говорит директор?

Директор садика заявила, что дети часто выдумывают и фантазируют, поэтому слова 4-летней девочки неправдивы.

Она отметила, что в этой группе работают опытные воспитательницы, на которых никогда не было жалоб. По ее словам, она не может их уволить без решения суда.

"Если бы у ребенка были бы действительно склеены ручки или ротик, мы понимаем, что это клейкая лента, то после этого остались бы какие-то следы. Даже если бы взрослому человеку приклеить ко рту скотч и отклеить – это будет травма, а нежная кожа ребенка вообще этого не выдержит", – заявила директор.

Что сейчас с ребенком?

Директор сообщила, что на данный момент начата служебная проверка после заявления матери 4-летней девочки. Ребенка перевели в другую группу.

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Полиция начала расследование

В полиции сейчас ведут расследование и в деле назначен ряд экспертиз. Психологи опросят всех детей из группы детского сада. Сама мать Николь настаивала, чтобы воспитателей уволили.

Что грозит воспитателям?

Если вина воспитательниц будет доказана, то им грозит до трех лет заключения. Тем временем женщины готовят иск о защите чести и достоинства.

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Что произошло?

Как стало известно, властям Полтавы сообщили о случае издевательства над ребенком, который произошел в Диканской общине.

Во время тихого часа 4-летней девочке, чтобы она не плакала, воспитатели скотчем замотали руки и ноги, а потом еще и заклеили рот.

"Обращаюсь к руководству ГУ Национальной полиции в Полтавской области по поводу проверки фактов и обстоятельств этого чрезвычайного происшествия, которые могут быть подтверждены или опровергнуты", — отметил председатель Полтавского облсовета Александр Беленький.

Он добавил, что не хочет, чтобы эта история умалчивалась.

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