Под Полтавой легковушка слетела в реку – погибли пассажиры (фото)

Из затонувшего авто успел выпрыгнуть один из пассажиров

В Миргородском районе Полтавской области 25 сентября в реке Псел утонул автомобиль. Внутри него находились люди.

Об этом информирует полиция области.

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Предварительно известно, что автомобиль Lada Priora, в котором находились четверо мужчин, съехал в реку с пригорка. Из авто успел выпрыгнуть 49-летний местный житель, а трое его знакомых – остались в салоне. Затонувшую легковушку извлекли из воды лишь 26 сентября.

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Полиция уже установила личности погибшего водителя и двух пассажиров. Трое мужчин являются жителями Великие Сорочинцы Миргородского района. Им 29, 55 и 57 лет.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких человек) УК. Продолжаются следственные действия.

Главные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Напомним, в Днепре вечером в воскресенье, 12 сентября, автомобиль Mercedes выехал на встречную полосу, сбил несколько пешеходов, снес светофор и врезался в дом. Пострадали по меньшей мере четыре человека.

Накануне полиция Запорожской области задержала пьяного водителя, который вечером 11 сентября на BMW Х5 сбил пешехода на Мелитопольском шоссе в Бердянске. В его крови обнаружено 2,2 промилле алкоголя.

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