Под Полтавой легковушка столкнулась с грузовиком – погибли люди (фото)

Фото: ГСЧС

В Полтавской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с грузовиком, в котором погибли четыре человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Авария произошла в воскресенье, 25 июля, около 05:00 вблизи с. Приходьки Пирятинского района. Там на автодороге Р 60 "Кролевец – Пирятин" столкнулись легковой автомобиль и грузовик.

В результате столкновения погибли четыре человека.

Для высвобождения тел погибших работали 8 спасателей и 2 единицы техники.

Реклама

Фото: ГСЧС

Напомним, в Киеве стоящий на остановке автобус без водителя внезапно поехал и врезался в припаркованный легковой BMW, а затем они вместе вылетели на тротуар. Как оказалось, водитель автобуса отлучался за кофе.

Кроме того, в Ровенской области в ДТП попал рейсовый автобус сообщением Киев – Вроцлав. В больницу отвезли 23 человека.