Под Полтавой сотрудники "Укргаздобычи" украли сжиженного газа на 4 миллиона (фото)

Схему хищения разоблачили в Управлении по переработке газа и газового конденсата сжиженного газа в Полтавской области

В Полтавской области СБУ совместно со службой безопасности НАК "Нафтогаз Украины" разоблачили схему хищения сотрудниками Управления по переработке газа и газового конденсата сжиженного газа, которое входит в "Укргаздобычу". Они воровали по 4-6 тонн топлива при каждой отгрузке.

Об этом сообщает пресс-служба.

"В прошлом году сотрудники службы безопасности "Нафтогаза" обнаружили факты неоднократных краж нефтепродуктов при их отгрузке покупателям. В течение нескольких месяцев происходил сбор доказательной базы и определение круга причастных к преступлению лиц", - сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Служба безопасности передала все собранные материалы в правоохранительные органы. По данным следствия, должностные лица подделывали документацию и отгружали в емкости покупателей на 4-6 тонн больше сжиженного газа, чем было приобретено. По предварительным оценкам, действия должностных лиц нанесли ущерб государству более чем 4 млн грн.

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На данном этапе продолжается Досудебное расследование. Всем причастным сообщат о подозрении по ст. 191 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что "Укргаздобыча" является дочерней компанией НАК "Нафтогаз Украины".

Ранее мы сообщали, что после решения Кабмина уволить главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, весь наблюдательный совет компании также добровольно уходит в отставку. Его полномочия истекут через две недели.