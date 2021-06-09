Под Ровно сын пассажирки чуть не убил маршрутчика: подробности конфликта

Сын пассажирки маршрутки в Вересневом жестоко отомстил водителю. Фото: скриншот
В Ровенской области мужчина едва не убил маршрутчика, который не подобрал на конечной остановке его пожилую мать.
Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".
56-летний водитель Николай был жестоко покалечен жителем пригорода Ровно 8 июня в селе Вересневое.
Мать злоумышленника пожаловалась, что водитель не остановил маршрутки там, где она просила. Ей трудно ходить после операции, но пришлось идти домой больше километра. Вечером сын встретил маршрутчика.
Разборку с водителем мужчина устроил прямо на остановке – словесный конфликт перешел в драку. Удар – и маршрутчик упал без сознания. Сейчас он в реанимации, и, говорят врачи, угроза его жизни до сих пор не миновала.
"Пациенту провели оперативное вмешательство по поводу тяжелой черепно-мозговой травмы. Продолжает лечение в интенсивной терапии", – сказал анестезиолог Ровенской городской больницы Андрей Гирак.
В полиции ждут результатов алкотеста водителя – по словам свидетелей, он вел себя агрессивно.
"Он ему в нецензурной форме ответил на его разговор. Это его возмутило и вследствие этого нанес удар", – утверждает заместитель начальника Ровенского райотделения Нацполиции Вадим Артюхович.
"Сегодня" разыскали нападавшего. 26-летний Игорь Шишацкий сожалеет о содеянном, но говорит, что водитель сам его спровоцировал.
"Я не рассчитывал, что так будет. Я не убегал и остался на месте. Я работаю массажистом-реабилитологом, имею медицинское образование. Поэтому знал, как ему поставить голову", – сказал он.
Игорь нанял адвоката и готовится к суду. За избиение маршрутчика ему грозит до двух лет лишения свободы.
Напомним, несколько недель назад во Львове подрались два водителя – они работали на одном маршруте и не поделили между собой пассажиров.
А в апреле в Киеве маршрутчик подрался с полицейскими – правоохранители назвал причиной конфликта правонарушение со стороны водителя.
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