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Под Сумами российские захватчики минируют брошенную технику – погиб местный

Ольга Кравченко
2 марта, 07:26
Жителей Украины предупредили, что оккупанты могут минировать военную технику, которую бросают на дорогах

Оккупанты могут минировать военную технику / Фото: Коллаж: Сегодня

В понедельник, 28 февраля, в районе с. Штеповка (Сумская область) военные РФ бросили заминированную боевую технику. Погиб местный житель.

Об этом сообщает военный корреспондент Андрей Цаплиенко в Telegram.

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"Оккупант бросил заминированную боевую технику. При попытке проникновения в нее погиб местный житель", – написал он.

Зачем они бросили технику – неизвестно.

Ситуация в Украине 2 марта

  • Российские оккупанты продолжают убивать мирных жителей Украины, среди которых — дети. Враг наносит авиаудары по городам Украины и высаживает свои десанты. Соседняя страна, Беларусь, приготовила свои войска в боевую готовность.
  • В Харькове высадился российский десант. Оккупанты напали на Военно-медицинский клинический центр Северного региона.
  • Механизированный батальон одной из бригад ВСУ в бою под Харьковом захватил сразу шесть новых российских танков Т-80БВМ из состава 200-й мотострелковой бригады ВС РФ.
  • Под Киевом оккупанты убили молодого врача, пытавшегося спасти жизнь ребенку. Враг обстрелял автомобиль женщины, когда она везла раненого ребенка в больницу.