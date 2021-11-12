Под Тернополем при загадочных обстоятельствах умер одномесячный малыш

Младенец скончался при странных обстоятельствах. Фото: коллаж "Сегодня"

В поселке Козова Тернопольской области внезапно скончался младенец, которому был всего месяц. У ребенка пошла кровь из носа и его не удалось спасти.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Тернопольской области.

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Детали трагедии

Как рассказали родители малыша, вечером их сыну внезапно стало плохо, из носа начала идти кровь. Они сразу вызвали "скорую".

На место приехали медики, но им не удалось спасти новорожденного.

При осмотре на теле ребенка признаков насилия не обнаружили. Соседи родителей малыша сообщили, что семья вполне благополучна.

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На данный момент продолжается расследование. Окончательную причину смерти установит экспертиза.

Напомним, ранее в Одесской области младенца закопали на кладбище, копы расследуют возможное убийство.

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Также напомним, в Запорожье из-за возгорания подушки 9-месячный ребенок попал в больницу.

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