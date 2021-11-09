Под Тернополем в ДТП погибли супруги: их пятилетний сын в тяжелом состоянии (фото)

Под Тернополем произошло смертельное ДТП. Фото: коллаж "Сегодня"

Около села Шибалин Тернопольской области вечером 8 ноября произошло жесткое ДТП. В результате погибли супруги, а их 5-летный сын в тяжелом состоянии в реанимации.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Тернопольской области.

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Детали трагедии

Как стало известно, нетрезвый 43-летний водитель автомобиля Skoda Yeti выехал на встречную и врезался в Daewoo Lanos, в котором ехали супруги и их 5-летний сын.

Погибшие и пострадавшие

Супруги погибли на месте. Их 5-летнего сына госпитализировали в больницу. От удара мальчика отбросило на панель у лобового стекла. Ребенок в реанимации в тяжелом состоянии.

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Что говорят в полиции?

Как рассказал "Сегодня" спикер полиции Тернопольской области Сергей Крета, сейчас 5-летный мальчик находится в очень тяжелом состоянии – у него открытая черепно-мозговая травма.

"Пьяный водитель тоже получил небольшие травмы. Его задержали. Участок трассы, где произошла авария, аварийно-опасен. Там уже в этом году была авария с погибшими", – сообщил "Сегодня" спикер полиции Тернопольской области Сергей Крета.

Что грозит пьяному водителю?

У водителя в крови обнаружили 1,3 промилле алкоголя. Ему инкриминируют ч.4 ст.286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек).

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Теперь мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

столкновения;

наезд на автомобиль, который стоит;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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