Ребенок упал в костер: под Житомиром прогремел мощный взрыв на празднованиях Ивана Купала (фото, видео)

Возле костра сидели двое детей - одного взрывной волной отбросило в реку, а второго - в огонь/Фото: коллаж "Сегодня"
Вечером в пятницу, 9 июля, в Коростене Житомирской области во время празднования Ивана Купала взорвались канистры с бензином. Происшествие случилось в зоне отдыха, когда подожгли пиротехнику.
Об этом сообщает Национальная полиция Житомирской области.
"Взорвались канистры с бензином под пиротехникой. На видео видно, что на костре сидел мальчик. Этого, что был снизу с канистрой, взрывной волной отбросило в реку, а второй, который был сверху, упал прямо в костер. Обгорел, но из последних сил сам выбрался из огня и нырнул в воду", – рассказал "Коростень today" очевидец происшествия.
В результате происшествия в больницу с ожогами разной степени тяжести обратились три жителя районного центра, которые находились на мероприятии. Им предоставили необходимую медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение.
Фото: Коростень.today
Очевидцы сообщили, что взрыв был настолько сильный, что у людей, которые живут поблизости, затрусились стекла в окнах.
Правоохранители внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) УК Украины.
Фото: Коростень.today
Ранее мы сообщали, что мощный взрыв прогремел в порту Дубая (ОАЭ) вечером в среду, 7 июля. По предварительной информации, взрыв произошел на судне, стоящем на якоре у порта Джебель-Али.
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