Под Житомиром пьяный водитель сбил подростков, один погиб (фото)

В пгт Белокоровичи Житомирской области автомобиль сбил двух детей, в результате чего 10-летний мальчик погиб, а 15-летний подросток попал в больницу.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, авария произошла 4 января около 22:20 на улице Гагарина. Водитель Fiat Doblo Maxi, двигаясь в направлении выезда из населенного пункта, в темноте на неосвещенном участке дороги наехал на подростков.

В результате 10-летний парень, житель пгт Белокоровичи, от полученных травм скончался на месте происшествия. Еще один подросток, 15-летний местный житель, госпитализирован с предварительным диагнозом открытый перелом ноги.

Водителя, 31-летнего жителя села Лопатичи, доставили в медицинское учреждение для освидетельствования на употребление алкоголя. У него отобраны образцы крови. По внешним признакам, мужчина находился в состоянии опьянения.

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На данный момент он задержан и дает показания. Транспортное средство изъято и назначается его экспертное исследование.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Ранее мы сообщали, что в Житомирской области машина съехала в кювет и врезалась в дерево. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля погибли на месте.

Также напомним, в Каменском водитель на смерть сбил пешехода и скрылся.