Подловил на свидании: на Херсонщине мужчина похитил любовника своей девушки (видео)

В полиции девушка уверяла, что не знала о запланированном похищении

На Херсонщине в Каховке среди бела дня трое нападавших брызнули в глаза мужчине слезоточивый газ, избили, связали руки и отвезли в заброшенный дом якобы на допрос.

Парню чудом удалось бежать. Подробности преступления он рассказал новостям "Сегодня".

Александра похитили на набережной Каховки, когда вышел на прогулку с девушкой. Трое мужчин попросили толкнуть машину, якобы заглохла.

"Я начал толкать машину, а потом мне забрызгали баллончиком глаза", – говорит пострадавший Александр Одесюк.

Парень бросился наутек, но его догнали и избили палкой. Отвезли в заброшенный дом, где его ждал организатор похищения. И когда парня вытаскивали из авто – это увидели прохожие и вызвали полицейских. И пока похитители на них отвлеклись, Александр убежал из дома.

"Я выпрыгнул через окно, перепрыгнул через забор и побежал полураздетый, потому сняли с меня курточку", – говорит пострадавший.

В херсонской областной больницы Александр провел неделю. Полностью раздробленную челюсть ему собирали заново и вставили титановую пластину, а на шее остался шрам.

Организовал его похищения, говорит Александр, херсонец, который последние полгода работал в Америке. А на преступление пошел ради бывшей возлюбленной. Девушки, с которой Александр познакомился в Интернете и встречался, пока ее бывший был на заработках за океаном.

"После того как мы встречались с ней полгода, она вернулась к нему и начала делать из себя жертву, мол я ее обижал, что я плохой", – говорит парень.

В полиции девушка уверяла, что не знала о запланированном похищении, хотя знала, что на набережной встретит друзей бывшего парня.

Полиция пока установила всех причастных к похищению парня. Если их вину докажут, им грозит до 7 лет тюрьмы.

Видео: Сегодня

Недавно мы писали, что на улице Княжий Затон в Дарницком районе столицы неизвестные похитили мужчину. Об этом в полицию сообщил свидетель похищения.