Подняли на уши весь город. Мы узнали детали волны "минирований" в Одессе

В школах города искали взрывчатку / Фото: Коллаж: Сегодня

Сотни школ и торговые центры в Одессе сегодня опять "минировали". Взрывотехники не успевают на все выезды, а родителям некуда девать детей. Как Одесса реагирует на массовое "минирование".

"Сообщения о минированиях школ в Одессе начали поступать с полудня. Учитывая, что полдня прошло, уже не было смысла ждать завершения проверок зданий. Дети были отпущены домой", – рассказала нам директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

По ее словам, за последнее время, как и во всей стране, одесские школы "минируются" не впервые.

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"Несколькими дня ранее было локальное "минирование". Речь шла о 2-3 школах. А сегодня были "заминированы" практически все, за исключением 2-3 школ. В ходе проверки, к счастью ничего опасного не было обнаружено", – уточнила Буйневич.

По словам педагогов, "минирования" не связаны с контрольными работами.

"Сейчас не период контрольных. Обычно, когда хотят сорвать контрольную работу, то "минируют" конкретную школу. Школы часто сейчас "минируют" в Николаеве, теперь эта волна докатилась к Одессе. Думаю, что "минируют" школы для того, чтобы доставить беспокойство всему городу. В тревоге весь город, который ждет своих детей домой. Причина – в национальной составляющей. "Бьют" по самому чувствительному для каждого человека – детям", – говорит Буйневич.

В Одессе ищут взрывчатку во всех школах и ТЦ

В понедельник, 24 января, в Одессе правоохранителям поступило сообщение о минировании всех школ и торговых центров города.

Неизвестный заявил, что заминировал все учебные заведения и торговые центры Одессы. Сейчас проводится эвакуация детей и взрослых.

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После этого на месте будут работать взрывотехники и кинологи, а также следственно-оперативные группы.

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