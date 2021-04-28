Подрыв автомобиля военных на Донбассе: появились фото

Правоохранители начали расследование взрыва – устанавливают обстоятельства инцидента и всех причастных

Прокуратура Луганской области опубликовала фотографии автомобиля украинских военных, который подорвался накануне.

В пресс-службе ведомства сообщили, что по данному факту было начато уголовное производство. Событие квалифицировали как террористический акт, приведший к гибели человека.

Сейчас проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.

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Напомним, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще три военнослужащих получили боевые травмы.

Также ранее стало известно, что при подрыве автомобиля на Донбассе погиб боец из Волочиска.