Версія українською
$ 27,84
33,68

Подсунули змею: в Харькове таксисту попался необычный заказ (фото)

15 февраля, 16:09

Мария Дмитренко

Водителя ждал сюрприз

В Харькове таксист взял заказ-доставку. Ему нужно было перевести сумку. Как выяснилось, в ней находилась змея.

Об этом сообщает Telegram-канал "Х Харьков".

Реклама

Ранее мы сообщали, что в Днепре огромная змея напугала жителей многоэтажки. Инцидент произошел на улице Боброва в Центральном районе города. Змея была длиной примерно один метр. Помочь местным примчалось подразделение аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения. Спасатели обследовали придомовую территорию, нашли пресмыкающееся и с помощью специального инструмента выловили его.

Также в Днепре ранее змея заползла в квартиру на первом этаже многоэтажки. Женщина, которая нашла пресмыкающееся в одной из комнат квартиры, вызвала на место спасателей.

Новости на эту же тему:
Харьков такси заказ змея доставка

Реклама

Новости партнеров

Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Украинцам рассказали, кто не получит прибавку к пенсии в марте
Мишина ошарашила неожиданным признанием в карете "скорой помощи"