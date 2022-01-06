Подтопленные дома и пропавший подросток: что натворила непогода на Закарпатье (видео)

Поиски пропавшего подростка продолжат 7 января / Фото: Коллаж: Сегодня
На территории Закарпатской области ситуация с непогодой стабилизировалась, осадков не наблюдается.
Об этом сообщила прессслужба ГСЧС.
Все еще остаются подтопленными 10 жилых домов в Раховском (7), Тячевском (2) и Береговском (1) районах, 360 домохозяйств и около 400 га сельхозугодий.
В районе города Хуст подтоплены 2 участка автодороги Н-09 протяженностью около 50 м (глубиной до 20 см). Проезд на дорогах общего пользования обеспечен.
За день откачано около 1 тыс. 500 куб. м (с начала работ 5 тыс. куб. м).
"Поиски пропавшего подростка (2007 г.р.), который упал в р. Крайняя Раховского района, будут продолжены 7 января", – говорится в сообщении.
В Украине пара рек выйдут из берегов
В ближайшие дни в западной части Украины может подняться уровень воды на водоемах. Из-за этого может затопить дороги.
6-9 января на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) будет восстановлен уровень воды на 0,1 – 0,5 м.
Местами возможен выход воды. На реке Западный Буг возле города Каменка-Бугская продолжится дальнейшее затопление поймы.
На Латорице возле Чопа будет повышаться уровень воды на 2,0-2,5 м. Вода будет выходить на пойму и может затопить дороги Геевцы – Тысянки Ужгородского района.
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