Поджег соседок. В Донецкой области пьяный мужчина облил горючим двух женщин

В Донецкой области пенсионер облил бензином двух соседок / Фото: Коллаж: Сегодня
В Донецкой области задержали мужчину, который облил горючим и поджег двух женщин.
Об этом пишет пресс-служба полиции.
Детали инцидента
Через несколько часов после ссоры нетрезвый сосед пришел в дом потерпевшей и облил ее и ее 61-летнюю родственницу несколькими литрами топлива, бросил спичку и пошел.
Женщины самостоятельно потушили пожар и вызвали на помощь медиков.
Состояние потерпевших
Пострадавшие получили ожоги различной степени, 44-летняя женщина была госпитализирована.
Задержание виновника
Полиция всю ночь разыскивала подозреваемого. Беглеца было найдено в соседнем поселке, где он скрывался в одном из домов.
Фигуранту объявлено подозрение в покушении на умышленное убийство двух человек. Санкция соответствующей статьи предусматривает от 10 до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.
Расследование продолжается.
Похожие инциденты
- В Мариуполе Донецкой области мужчина жестоко расправился с бывшей 29-летней женой. Между ними возникла ссора на почве ревности и мужчина нанес женщине шесть ударов ножом в шею.
- В Киеве мужчина обнаружил расчлененное тело в квартире. Потом оказалось, что сын заявителя нанес не менее 15 ударов ножом своей жене, а после убийства еще жил в квартире с трупом.
Читайте также
- В Буче во время фотосессии с оружием школьница выстрелила в 16-летнего товарища. Парень погиб на месте.
- В Мариуполе в съемной квартире нашли тела 19-летней девушки и 23-летнего парня с признаками насильственной смерти.