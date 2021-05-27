Поджог беременной девушки в Кривом Роге. Появились новые подробности

Жуткий инцидент произошел накануне вечером в доме на улице Соборности – в каком состоянии пострадавшая и что говорят в полиции – подробности

Правоохранители задержали 17-летнего парня. Фото: ГУНП

Стали известны новые подробности жуткого происшествия в Кривом Роге, где 17-летний парень поджег свою беременную сожительницу.

"У девушки 50% тела в ожогах, она находится в больнице в тяжелом состоянии. У полиции сейчас даже нет возможности опросить ее, чтобы выяснить причину конфликта. О ее ребенке известно, что он не пострадал", – рассказала "Сегодня" спикер полиции Кривого Рога Оксана Лесонен.

Правоохранители задержали парня. По месту его проживания провели обыск, в ходе котрого копы изъяли оружие.

Правоохранители задержали 17-летнего парня. Фото: ГУНП

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По данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по статье "покушение на убийство".

Напомним, инцидент произошел 26 мая в доме на улице Соборности. Установлено, что во время конфликта 17-летний парень облил легковоспламеняющимся веществом свою 21-летнюю сожительницу и поджег, после чего скрылся с места происшествия.

Для розыска юноши был привлечен личный состав криминальной полиции и дополнительные патрули, были перекрыты вокзалы и автовокзалы.

Напомним, в Житомирской области мужчина облился бензином и угрожал поджечь дом с детьми.