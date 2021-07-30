Поехали на море и бесследно исчезли. В Винницкой области разыскивают семью с ребенком

Пропавшая семья из Винницы и их автомобиль / коллаж "Сегодня"

В Винницкой области вторые сутки разыскивают целую семью – жену с мужем и их малыша, которые вместе с автомобилем исчезли на Житомирской трассе.

Где в последний раз видели авто и что говорят друзья пропавших, выяснили новости "Сегодня".

Пропавшая семья / Фото: Нацполиция

Последний раз камеры наблюдения зафиксировали машину семьи на Житомирской трассе. Известно, что 48-летняя Оксана и 34-летний Владимир Казьмин якобы выехали на море с четырехлетним сыном Никитой. Но через пару часов все трое вместе с автомобилем бесследно исчезли.

О том, что не может связаться с матерью сообщила старшая дочь пропавшей.

"По данному факту открыто уголовное производство по ст. 155, с пометкой "без вести пропавший" и начали оперативные мероприятия по установлению их местонахождения. Дочь сообщила, что семья намеревалась поехать на море в Одесскую область на отдых", – рассказала пресс-секретарь управления полиции в Винницкой области Анна Олейник.

Семья выехала из Винницы на черном BMW с литовскими номерами. Друзья не на камеру нам рассказали, что в ночь исчезновения они еще были в Viber. Теперь заблокированы даже страницы в соцсетях.

Авто пропавшей семьи (с камеры на трассе) / Фото: Нацполиция

Соседи о пропавшей семье отзываются хорошо.

"Дом строят, забор поставили, все хорошо сделали, ну не могли же они просто пропасть, вложить сюда деньги и просто пропасть, может что-то и произошло", – говорит соседка Татьяна Волковецкая.

"Сегодня" пообщались и с друзьями пропавшей семьи. Не на камеру некоторые из них связывают исчезновение с деятельностью Владимира. Он уже 10 лет занимается обменом валют.

Одни считают, что мог иметь при себе большую сумму денег. Другие – семья влезла в долги и не исчезла, а скрывается.

Последние догадки подтверждают и в полиции.

"Это одна из ключевых версий исчезновения, что семья имеет большие долговые обязательства и чтобы не платить могут скрываться", – сообщила пресс-секретарь полиции Винницкой области.

Правоохранители говорят, что есть и другие версии, но какие именно – пока не раскрывают.

Напомним, в Полтаве разыскивают 42-летнюю женщину, которая через пару минут после того, как вышла с работы, села в автомобиль и больше ее никто не видел.