Поездка Рябчука в РФ и первые версии. Все, что известно о расследовании стрельбы в Днепре

Артемий Рябчук ездил в Россию несколько лет назад. Фото: коллаж "Сегодня"
Артемий Рябчук, который устроил жуткую стрельбу в Днепре, признался, что в момент убийства сослуживцев был в ужасном настроении и долгое время терпел. Кроме того, выяснилось, что солдат в 2019 году две недели провел на территории России.
Сайт "Сегодня" подробнее расскажет о версиях следствия и расследовании.
Первые результаты расследования
В ходе служебного расследования подтвердилось, что в военной части в Днепре, где нацгвардеец Артемий Рябчук расстрелял пятерых людей, действительно были неуставные отношения. Такую информацию предоставили военнослужащие во время анкетирования. Об этом сообщил первый заместитель главы Министерства внутренних дел Евгений Енин.
Задача служебного расследования, которое проводит МВД, – выяснить морально-психологический климат в коллективе, проверить процессы отбора и подготовки кадров, соблюдение порядка прохождения военной службы.
"Мы шаг за шагом устанавливаем обстоятельства, связанные с отклонением от правил, и должны принять меры для предотвращения повторения подобных чрезвычайных ситуаций", – объяснил Енин.
Неуставные отношения
Среди личного состава части № 3021 Национальной гвардии провели анкетирование. По словам Енина, уже к началу основательного анализа анкет, который вот-вот начнется, можно говорить о том, что комиссия выявила факты неуставных отношений.
"Полученные материалы будут направлены в ближайшие дни в ГБР", – сообщил замминистра.
Енин призвал помнить о том, что выявленные факты неуставных отношений еще не свидетельствуют о мотивах расстрела. Мотивы пока неизвестны, и их будет выяснять ГБР в рамках досудебного расследования.
Доступ к оружию
В воинской части выявлены нарушения порядка и организации несения службы, что привело к трагедии. В частности, нарушен порядок доступа в комнату хранения оружия. Зафиксировано отсутствие контроля за замыканием ставницы для оружия, которая должна быть должным образом заперта.
Отсутствие медикаментов
По словам Енина, есть вопросы к качеству инструктажа перед заступлением в наряд. Кроме того, в воинской части пренебрегали медицинским обеспечением военнослужащих – ряд медикаментов в аптечке отсутствовал.
Днепровский стрелок признался, почему убил сослуживцев
Артемий Рябчук, который расстрелял сослуживцев в Днепре, заявил, что в тот момент у него было плохое настроение и он устал терпеть.
Подозреваемый Рябчук объяснил, что предшествовало трагедии:
- - У меня ужасное было состояние, настроение. Злость, несправедливость. Я уже просто терпел, терпел, терпел и...
- - Устал терпеть?
- - Да
Рябчук две недели провел в РФ
Следователи не откидывают версию того, что причиной стрельбы на "Южмаше" в Днепре могло быть влияние иностранных спецслужб на Артемия Рябчука. СБУ уже выяснили, что солдат в 2019 году две недели провел на территории РФ.
Чтобы проверить третью версию – о влиянии иностранных спецслужб, – СБУ в Днепропетровской области поручили проверить, куда ездил Рябчук в последние годы. Следователи установили, что солдат посещал Российскую Федерацию в 2019 году, где он находился две недели.
Следователи ДБР провели 15 осмотров места трагедии, допросили в качестве пострадавших пятеро военнослужащих, которые до сих пор находятся в больнице. Также правоохранители общались с родственниками трех погибших, которые живут в Днепре.
По делу о стрельбе уже назначили 24 экспертизы. Всего допросили 29 свидетелей.
Какие условия в СИЗО, где находится Рябчук
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что она проверила воинскую часть 3021, где произошло жуткое убийство в Днепре. Также побывала в камере СИЗО, где сидит подозреваемый в стрельбе Артемий Рябчук.
"Провели проверку в части 3021 и СИЗО, где сидит Рябчук. В его камере сделали новый ремонт и поэтому там все хорошо – жалоб нет", – отметила Денисова.
Она сообщила, что Рябчук питается отдельно от всех едой, которую ему передали активисты – 34 кг. Это фрукты, овощи и многое другое.
"Продукты зафиксировали списком, и они сейчас находятся в кладовке", – подчеркнула Денисова.
По ее словам, Рябчук очень доволен условиями и отношением к нему всех правоохранителей и тех, кто за ним следит.
"Он согласился лично со мной встретиться. Мы общались 40 минут. Артемий рассказывал мне некоторые обстоятельства, но я не могу их разглашать", – подытожила Денисова.
По словам Денисовой, работники Секретариата уполномоченного осуществляют повторный мониторинг исправительной колонии, ведь по результатам предыдущего визита, проведенного в 2019 году, в учреждении были выявлены многочисленные нарушения относительно обеспечения права заключенных на достойные условия содержания.
Что известно о трагедии
- Инцидент произошел около 4:00 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему и открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.
- Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.
- На месте происшествия погибли пять человек, еще пять – ранены.
- Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения. По данным силовиков, он родом из Одесской области.
- Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".
- После задержания Артемий рассказал, как убивал сослуживцев. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей.
- Национальная гвардия Украины возьмет на себя захоронение погибших в Днепре гвардейцев, а также выделит денежную помощь раненым и выплатит по 1,8 млн грн семьям убитых.
- Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства, затем скрывали факты и даже получали повышение.
- В Днепре избрали меру пресечения Артемию Рябчуку. Ему назначили 60 суток ареста, до 27 марта, без возможности внесения залога. Подозреваемый будет содержаться в СИЗО.
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