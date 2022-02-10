Поездка Рябчука в РФ и первые версии. Все, что известно о расследовании стрельбы в Днепре

Артемий Рябчук ездил в Россию несколько лет назад. Фото: коллаж "Сегодня"

Артемий Рябчук, который устроил жуткую стрельбу в Днепре, признался, что в момент убийства сослуживцев был в ужасном настроении и долгое время терпел. Кроме того, выяснилось, что солдат в 2019 году две недели провел на территории России.

Сайт "Сегодня" подробнее расскажет о версиях следствия и расследовании.

Реклама

Первые результаты расследования

В ходе служебного расследования подтвердилось, что в военной части в Днепре, где нацгвардеец Артемий Рябчук расстрелял пятерых людей, действительно были неуставные отношения. Такую информацию предоставили военнослужащие во время анкетирования. Об этом сообщил первый заместитель главы Министерства внутренних дел Евгений Енин.

Задача служебного расследования, которое проводит МВД, – выяснить морально-психологический климат в коллективе, проверить процессы отбора и подготовки кадров, соблюдение порядка прохождения военной службы.