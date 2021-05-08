Погибла на месте. В Харькове легковушка сбила пешехода (фото)

Утро в городе началось со смертельного происшествия – водитель сбил женщину-пешехода, медики лишь констатировали смерть – фото

В Харькове на улице Тюринской легковушка насмерть сбила 70-летнюю женщину. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, авария произошла 8 мая около 9:40. По адресу выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция.

Известно, что 30-летний водитель автомобиля Dodge Journey совершил наезд на 70-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода. Водитель применил торможение, но избежать столкновения не удалось.

Медики, прибывшие на место ДТП, констатировали смерть женщины.

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Сейчас решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Ранее мы сообщали, что в Харькове грузовик переехал пешехода.

Также напомним, в Киеве легковушка на высокой скорости сбила пешехода.