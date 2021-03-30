Погибших под Шумами могло быть больше: врач вынесла раненого из-под пуль (фото)

Во время обстрела украинских позиций под Шумами 26 марта, когда погибли четверо бойцов, молодая врач-реаниматолог Светлана спасла раненого, вынеся его с поля боя под прицельным пулеметным огнем.

Об этом сообщил в Facebook военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

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По словам журналиста, если бы не девушка-медик, погибших под Шумами могло бы быть больше.

"Она пошла под обстрел, несмотря на то, что боевики отказывались прекратить огонь. Да. Именно так, как показывают в эпических фильмах. Только, в отличие от кино, кровь и пули были настоящие. Как и спасенная жизнь парня", – написал Цаплиенко.

По его информации, руководство бригады представило Светлану к награждению орденом Богдана Хмельницкого.

Напомним, 26 марта оккупанты под Шумами устроили очередное обострение с тяжелыми потерями для украинской армии, в результате чего четверо военных погибли и двое были ранены.