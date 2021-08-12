Покоятся души грешных и самоубийц. Какими легендами кишит озеро Неистовое в Карпатах

Своей формой озеро похоже на Антарктиду. Фото: mukachevo.net

В Карпатах расположено мистическое озеро Неистовое, в котором покоятся грешные души. Это одно из самых высоких высокогорных озер в Украинских Карпатах – расположено на высоте 1750 м над уровнем моря в пределах Карпатского национального парка, в ледниковом каре (впадине) на восточных склонах горы Туркул (массив Черногора).

Как сообщает Mukachevo.net, согласно народным поверьям, Неистовое – место, где делается погода на Черногории. И если бросить в озеро камень или искупаться в нем, непременно пойдет дождь. Эти верования описывал, в частности, Л. Захер-Мазох в новелле "Опришок", назвав Неистовое черным озером, морским глазом.

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Души самоубийц попадают в озеро

По еще одной легенде души всех людей, которые покончили жизнь самоубийством или унесли жизни у кого-то, попадают в Неистовое. И если потревожить души грешников, то с озера появляется всадник на белом коне. А вот где конь ударит ногой – там от скал отламываются большие куски льда.

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Озеро привлекает туристов своими тайнами. Фото: mukachevo.net

Тогда выскакивают из водяной бездны души грешников, пакуют тот лед в большие мехи и разлетаются темными тучами от Черногоры по сторонам. Где упадут сумки – там сыпется с неба град. А еще говорят, что когда кто-то умирает греховной смертью, то его душа камнем летит в озеро. И тогда тоже все его жители громом и градом из озера приветствуют таким образом пополнение.

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