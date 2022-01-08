Полчаса сидел в работающей машине: в Днепре хозяйка постирала кота

В Днепре хозяйка искупала кота в стиральной машине / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепре хозяева случайно постирали своего кота Броша. Они не заметили, как животное спало в барабане на собачьей подстилке и запустили стиральную машинку. К счастью, кот выжил и сейчас чувствует себя хорошо.

Об этом сообщили в ветеринарной клинике "На рабочей".

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Как кот попал в стиральную машину?

Брош любит спать в барабане стиральной машины, а когда он в очередной раз туда улегся, то там лежала собачья подстилка такого же цвета, как и он. Из-за этого владельцы и не заметили пушистика.

Кот пробыл в работающей машинке около 30 минут, пока хозяйка услышала его крики. Броша поймали, высушили и привезли в ветклинику. У животного была низкая температура и хрипы в легких, его глаза не открывались из-за порошка, а изо рта пахло стиральным средством.

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Что сейчас с котом?

Брошу уже провели терапию и сделали анализы. К счастью, все показатели были в норме и кота отпустили домой. Сейчас животное чувствует себя хорошо.