Полиция отказалась помочь: в Запорожской области мужчина душил и угрожал убить девушку

Инцидент случился вечером в развлекательном заведении / Коллаж "Сегодня"

В городе Токмак Запорожской области в заведении местный житель душил девушку и угрожал ее убить. Полицейские отказались регистрировать преступление. Начальника районного отделения полиции уволили из-за отсутствия контроля.

Об этом сообщает полиция Запорожской области.

Что случилось

Инцидент произошел в одном из развлекательных заведений города Токмак. В присутствии посетителей местный житель душил девушку и угрожал убийством.

Девушка обратилась в полицию, но копы никак не отреагировали. Позже в социальной сети появилась информация о том, что правоохранители бездействуют.

Что говорят в полиции

Сведения о происшествии своевременно не внесли в Единый реестр досудебных расследований. В настоящее время по данному факту уже возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины (Угроза убийством).

Начальника отделения полиции № 3 Пологовского районного отдела уже уволили с занимаемой должности. Все из-за отсутствия контроля за действиями подчиненных.

"Пострадавшая девушка обратилась в полицию, но правоохранители отказывались вносить эти сведения в ЕРДР. Также известно, что у них была вся необходимая информация, видео. Какие были причины невнесения сведений – это устанавливается", – сообщила сайту "Сегодня" спикер полиции Запорожской области Елена Лебединская.

Нарушения полицейских

С начала 2021 года из рядов полиции Запорожской области за нарушение служебной дисциплины уволили 12 полицейских, а 584 работников полиции привлекли к дисциплинарной ответственности.

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