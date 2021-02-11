Полиция задержала подозреваемых в осквернении памятника Бандере во Львове: фото

Нацполиция задержала двух человек, которых подозревают в том, что они облили краской памятник Степану Бандере во Львове.
Об этом в Facebook сообщил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.
Как сообщил Козицкий, по месту жительства подозреваемых проведены обыски и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие их вину.
Также сейчас проводится розыск лица, которое может быть вероятным заказчиком преступления.
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Как сообщили в Нацполиции, задержанные – уроженцы Хмельницкой области, студенты одного из львовских учебных заведений в возрасте 19 и 24 года. Вскоре суд изберет им меру пресечения.
Напомним, акт вандализма был совершен в ночь с 4 на 5 февраля.
Вскоре после произошедшего мэр Львова Андрей Садовой заявил, что памятник будет очищен в ближайшие часы.
Как известно, ранее президент Владимир Зеленский не стал однозначно отвечать касательно своего отношения к главе ОУН Степану Бандере.
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