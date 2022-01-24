Полиомиелит на Закарпатье: заболел еще один ребенок

В Украине появились новые случаи полиомиелита / Фото: Коллаж: Сегодня

Подтвержден еще один случай заболевания полиомиелитом у ребенка из Закарпатья. У него зафиксировали ослабление двигательной активности мышц ног.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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По словам мамы, они отказались от вакцинации, поэтому малыш не был привит. В настоящее время идет эпидемиологическое расследование возможного источника инфекции.

Лекарства от полиомиелита не существует. Единственным способом защитить ребенка от неизлечимого паралича является прививка.

Сколько нужно сделать прививок

Согласно Национальному календарю, детей прививают от полио 6 раз:

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в 2 и 4 месяца от рождения – инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ) (инъекции);

в 6 и 18 месяцев, а также в 6 и 14 лет – оральной полиомиелитной вакциной (ОПВ) (капли).

Шести доз вакцины достаточно, чтобы у ребенка сформировался иммунитет к полиомиелиту на всю жизнь. Получить прививку можно бесплатно у семейного врача или в ближайшей амбулатории.

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