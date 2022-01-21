Полуголые и в вышиванках. Под Луганском ресторан влип в скандал из-за секс-вечеринок

В Северодонецке проходят вечеринки в народном стиле. Фото: коллаж "Сегодня"
В Северодонецке Луганской области на регулярной основе в одном из ресторанов проводят закрытые секс-вечеринки, несмотря на пандемию коронавируса. При этом мероприятия проходят в народном украинском стиле.
Об этом сообщает Telegram-канал APnews.
Секс-вечеринки в народном стиле
Как стало известно, в ресторане Северодонецка часто устраивают стриптиз и индивидуальные танцы "в образе украинки", в том числе – в традиционном украинском венке с лентами и вышиванке.
Отмечается, что совсем недавно в этом же зале проводили детские утренники и дни рождения.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и разбираются согласно Уголовному кодексу Украины.
Львовский блогер устроил вечеринку с эротическим шоу в День памяти Голодомора
Львовский блогер Александр Залиско, у которого более чем миллион подписчиков, громко отпраздновал свой день рождения в День памяти Голодомора. Он устроил вечеринку с эротическим шоу и танцами.
После того, как блогер начал публиковать видео с вечеринки в своих соцсетях, на него навалилась волна критики. Львовской общественности не понравилось, что мероприятие происходило в официальный день скорби, также один из гостей подарил Залиско билет на шоу российского стендап-комика Павла Воли в Германии.
На что Залиско ответил, что "не выбирал день, когда ему рождаться" и что он будет праздновать свой день рождения "как захочет".